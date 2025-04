Sanità, è l’ora della verità sul disavanzo: lunedì la prova del bilancio coi direttori delle Asl

Genova. Si avvicina l’ora della verità sul disavanzo della sanità regionale ligure. Dopo settimane di attacchi incrociati tra il governatore Marco Bucci e l’opposizione, il tema sarà approfondito lunedì in commissione insieme al disegno di legge con la variazione al bilancio previsionale 2025-2027, provvedimento con cui l’ente dovrà far quadrare anche i conti dell’anno scorso.

Il testo sarà vagliato lunedì mattina dalla prima commissione Affari generali, istituzionali e bilancio. Poi, nel pomeriggio, sono convocati in via Fieschi i direttori generali di tutte le Asl e degli ospedali San Martino, Gaslini, Evangelico e Galliera. All’ordine del giorno della commissione Sanità le “variazioni di bilancio 2025 per il ripiano del disavanzo di gestione stimato del servizio sanitario regionale 2024-2025″. Un momento di confronto sia tecnico che politico, dal quale usciranno forse numeri più chiari rispetto a quelli ricostruiti finora.

