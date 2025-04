Savona, l’autismo al centro di una giornata di ascolto e inclusione: il videomessaggio della ministra Locatelli

Savona. “Grazie per aver dedicato attenzione e cuore a un tema così importante come quello dell’autismo. Questo tipo di eventi ci ricorda quanto sia fondamentale costruire comunità accoglienti, in cui nessuno resti indietro”. E’ il videomessaggio di Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, in occasione dell’incontro pubblico “Autismo e progetto di vita”, promosso dal Lions Club Savona Torretta in collaborazione con il Distretto Lions 108 Ia3, nell’ambito del service nazionale “Autismo e inclusione: nessuno escluso”.

Un’intera giornata di riflessione, testimonianze e contenuti di alto valore ha animato la Sala Sibilla del Priamar. Ad aprire l’evento sono stati i saluti delle istituzioni scolastiche, sanitarie e locali, seguiti dal videomessaggio della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dei Lions. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Lions, per la sensibilità e la dedizione nel costruire un momento autentico di ascolto e confronto.

» leggi tutto su www.ivg.it