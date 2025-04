Serie A2 Élite, CDM Futsal corsara in quel di Lecco

Lecco. La CDM Futsal prova a riprendere il filo della propria stagione dopo le due sconfitte consecutive contro Mantova prima e MestreFenice poi ma, sulla propria strada, trova l’insidiosa trasferta al PalaTaurus contro un Lecco a caccia di punti utili a riavvicinarsi alla zona playoff. Assenze importanti nelle fila dei liguri con Lucio Moragas ancora fermo ai box per infortunio e Simone Foti squalificato. Per fortuna, rientra a disposizione almeno capitan Ortisi. I padroni di casa si affidano in avvio al quintetto composto da Pulcini, Hartingh, Tortorella, Mattaboni e Ghina, risponde la CDM con Politano in porta, Boaventura, Zanello, Da Silva e proprio Ortisi.

La prima conclusione del match arriva dopo un paio di giri di lancette, con Boaventura che sull’angolo di Ortisi impatta benissimo ma trova Pulcini attento alla respinta. La replica del Lecco poco dopo con Mattaboni che salta Ricci e prova la conclusione ma Politano dice di no. Al 10′ il Lecco ha una doppia opportunità, prima con Moratelli e poi, sulla ribattuta di Politano, anche con Panzeri ma in entrambe le occasioni il portiere della CDM non si fa superare. Un minuto dopo Mattaboni ci prova sul pallone servitogli da Ghina ma il numero 21 bluceleste apre troppo il compasso e la palla si perde sul fondo. E’ davvero un buon momento per il Lecco che va ancora vicino al goal del vantaggio con Tortorella e con Pires. Anche stavolta però Politano riesce a metterci il corpo e salvare così la propria porta. Fin qui ritmi non elevatissimi ma la CDM sembra non aver ancora rotto il fiato.

