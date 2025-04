Tarros ospita Crocetta, all’andata la vittoria spezzina si tramutò un uno 0-20 a tavolino

Dici Don Bosco Crocetta e la mente va a quella bella vittoria sul campo cancellata per un errore sul referto e diventata una sconfitta 20-0 a tavolino. Inevitabile dunque la voglia di riscatto e di rivalsa della Tarros, che ospiterà la formazione torinese al PalaSprint domenica 6 aprile, alle ore 18:00, partita valevole per i Play-in out della Serie B Interregionale di basket maschile (Conf. Nord ovest), con ambo le squadre in cerca della salvezza.

“Siamo arrabbiati – sottolinea il direttore sportivo Maurizio Caluri –. Non è certo colpa dei nostri avversari, ma dopo aver dominato sul campo ed aver vinto di 24 lunghezze, essersi visti togliere i due punti per un errore assurdo fa rabbia. Ora dobbiamo solo pensare a vincere di nuovo sul parquet, provando anche a ribaltare la differenza canestri. In settimana ho visto i ragazzi allenarsi con grande determinazione ed impegno. Sono sicuro che daranno il massimo. Ovviamente speriamo di vedere, anche questa volta, il Palasprint gremito perchè i nostri tifosi sanno quanto sia importante, per noi, averli e sentirli vicino”.

