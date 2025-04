Trentacinque figuranti da cinque parrocchie, sabato prossimo a Riccò del Golfo sacra rappresentazione della Passione di Cristo

L’annuale sacra rappresentazione della Passione, promossa dal priorato diocesano delle Confraternite e organizzata dalla confraternita di San Michele di Valdipino, quest’anno si svolgerà nel centro storico di Riccò del Golfo. La manifestazione ha ricevuto quest’anno il patrocinio del locale Comune, per cui l’ente collabora con la confraternita nella preparazione di quanto necessario. Dopo il successo delle recenti edizioni, svoltesi a Brugnato e a Corvara con significative e gratificanti presenze di pubblico, la Passione vivente in costume verrà di nuovo rappresentata in notturna, con inizio alle 21, sabato prossimo (12 aprile), vigilia della Domenica delle palme. Lo svolgimento sarà nell’antico abitato di Riccò, dal ponte romano fino all’”hospitium pauperum” medievale (alloggio dei poveri). L’azione, che toccherà gli angoli più suggestivi del paese, si concluderà con la crocifissione, che avverrà nel parco, dove sarà allestito lo scenario del Golgota sul podio terragno rialzato, di recente ultimato dal Comune. Le varie scene saranno rese possibili ricorrendo a palcoscenici itineranti, grazie alle scenografie allestite dalla confraternita lungo il percorso. Non sarà una semplice Via Crucis né una recita, ma una vera sacra rappresentazione, interpretata da attori e da figuranti in abbigliamenti e armature realizzate dal priore di Valdipino Claudio Landucci. Tutti i passaggi, durante il percorso, saranno intercalati da meditazioni e da spiegazioni storiche. Copione e testi sono redatti da Alberto Zattera. La Passione vivente da anni costituisce una riuscita esperienza interparrocchiale in quanto i trentacinque figuranti provengono da ben cinque diverse parrocchie: Valdipino, Riccò, Ponzò, Quaratica e San Benedetto, Mattarana.

