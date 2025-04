Genova. Un altro locale chiuso per droga a Genova. I carabinieri, durante i controlli sulle condizioni igienico-sanitarie di ristoranti e alimentari, hanno rinvenuto 150 grammi di cocaina e 500 grammi di hashish in una pizzeria di via Borzoli.

I militari del Nas e della compagnia di Genova Sampierdarena hanno quindi proceduto all’arresto del proprietario per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

