Zoagli: vie Solari e Queirolo, ci risiamo, buche buche e rischio incidenti

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare in Zoagli

Via Solari e Queirolo a Zoagli che dalla via Aurelia porta alla frazione di Semorile circa 3 Km, in questo periodo per chi la percorre è un calvario, due semafori, uno per una frana di ottobre scorso l’altro per la costruzione di un muro di cinta a una villa, ma non è tutto, oltre a qualche cedimento del fondo stradale, la cosa più preoccupante sono le pericolose buche specialmente quella dalla griglia raccolta acqua proprio all’inizio della strada dove qualche cittadino preoccupato anche per gli altri ha scritto vicino e poco distante “ buca “ a evidenziare il pericolo, come si evince dalla foto allegata, detto inconveniente si era già evidenziato nel gennaio 2024, a questo punto si ritiene necessario sostituire la griglia con una più idonea con un lavoro a regola d’arte, non un semplice rappezzo.

