Nell’oratorio della Santa Croce, in via Rossi a Sarzana, si celebra venerdì prossimo l’antica e tradizionale festa della Vergine Addolorata, caratteristica della pietà popolare cittadina sin da tempi molto antichi. Le celebrazioni iniziano oggi alle 16 con la meditazione musicale “Et amor”, concerto delle “Dame genovesi” diretto da Silvia Derchi, al quale tutti sono invitati. Da martedì a giovedì, alle 17, si tiene, sempre in Santa Croce, il triduo di preparazione. Martedì, inoltre, ci sarà alle 21 una Veglia di preghiera, con la “Passione secondo Giovanni” in canto gregoriano. Venerdì, giorno della festa liturgica, Messa alle 8.30, alle 17.15 Via Crucis e, alle 18, Messa solenne.

L’articolo A Sarzana la festa della Vergine Addolorata proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com