Dall’Usd Lavagnese 1919

Gara dai due volti oggi al Riboli, nella prima frazione la Lavagnese padroneggia il campo, va in vantaggio ma non riesce a concretizzare tutte le azioni create, nella ripresa esce un ottimo Fossano che mette in difficoltà i bianconeri che raccolgono tre punti importanti in chiave play-off anche grazie alla strepitosa parata di Raspa alla mezz’ora.

» leggi tutto su www.levantenews.it