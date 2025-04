Continua il sogno Serie D del Celle Varazze: Padovan al fotofinish mette nel sacco Voltrese e tre punti

Voltri. Continua la striscia di vittorie del Celle Varazze, a due giornate dalla fine del campionato il traguardo è più vicino che mai. Partita in parità fino a cinque minuti dal novantesimo, poi ci pensa Padovan a portare in vantaggio le civette e a portare altri tre punti alla squadra di Pisano. Nel primo tempo arrivano invece le reti di Battaglia che sblocca il risultato dagli 11 metri, poi pareggiato a fine primo tempo da Iraci.

Con questa vittoria, il Celle Varazze rimane sempre a due punti di distanza dal Rivasamba, oggi vincente contro il Molassana per 2-0. Sono 66 punti per i biancoblù e 64 per gli arancioneri. E se a fine campionato dovessero ritrovarsi con gli stessi punti? Ci sarà lo scontro diretto per determinare la vincente del campionato, e non tanto improbabile viste le velocità con cui viaggiano le due squadre. Prima della bandiera a scacchi mancano solo più due curve: Genova Calcio e Athletic Club Albaro per il Celle Varazze, Genova Calcio e Pietra Ligure per il Rivasamba.

