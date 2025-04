“Exit Strategy”, la Regione Liguria al primo posto del progetto per uscire dalle dipendenze

Liguria. La Regione Liguria si è aggiudicata il miglior piazzamento per il progetto “Exit Strategy: mettersi in gioco per uscire dalle dipendenze” selezionato dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e altre Dipendenze nel piano delle politiche di prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali tra i giovani in età scolare. La Regione Liguria riceverà 238 mila euro a valere sul “Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga” per lo sviluppo di un boardgame educativo per la prevenzione delle dipendenze.

Il progetto è frutto della collaudata collaborazione tra Regione Liguria, Alisa e il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova. Inoltre, è stato coinvolto il Centro di Ricerca sul Gioco per lo sviluppo del boardgame educativo che sarà destinato agli studenti di scuola superiore, in cui la sfida è quella di portare fuori da una condizione di dipendenza da sostanze o comportamentali un loro coetaneo. La cornice di riferimento del boardgame sarà il Curriculum Europeo di prevenzione al consumo di sostanze (EUPC), sviluppato nell’ambito di un progetto europeo coordinato da Alisa e adottato in tutta Europa.

» leggi tutto su www.ivg.it