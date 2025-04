Famiglia e maternità: incontro a “Spazio Mamma”

Proseguono venerdì prossimo gli incontri di “Spazio Mamma”, l’iniziativa che il centro “La famiglia” mette a disposizione delle mamme con bambini nel primo anno di vita. L’incontro di venerdì prossimo, che si tiene come sempre alle 10 nella sede di Casa Massà, in via Cadorna 24 alla Spezia, avrà come relatrice il medico Loredana Loiacono, in servizio al 118, che parlerà degli interventi in caso di situazioni di emergenza pediatrica. Per informazioni e prenotazione (gratuita ma obbligatoria) chiamare il numero 393.1479654.

