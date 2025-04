Genova. Dopo il grande successo della European Champions League inserita nel palinsesto di Genova 2024 capitale europea dello sport, torna sotto la Lanterna l’appuntamento con il calciobalilla.

Tutto pronto per il debutto della Municips League, la prima competizione studiata e ideata appositamente per la città di Genova, in programma in piazza Rossetti dal 24 al 27 aprile.

» leggi tutto su www.genova24.it