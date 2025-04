Il Gran Premio d’Apertura dà il via alla stagione ciclistica

Il Gran Premio d’Apertura – Trofeo IREN, doppia gara riservata agli Esordienti 1° anno e Esordienti 2° anno, ha segnato l’inizio ufficiale della stagione ciclistica sulle nostre strade. L’evento, organizzato dal Pedale Spezzino con il sostegno di diversi sponsor e del Comune capoluogo, si è svolto oggi domenica sul circuito della Pianazze-Zona Industriale, laureando i nuovi campioni regionali delle due categorie. L’edizione 2025 ha rappresentato anche un’occasione speciale per commemorare quattro figure storiche del ciclismo locale: Giancarlo Stretti, Graziano Battistini, Mauro Pecunia ed Enzo Viaggi. Al via in tutto una settantina di atleti provenienti da Liguria (tra cui la compagine del Casano Asd), Toscana, Emilia Romagna.

Esordienti 1° anno

Alla partenza si sono schierati 31 atleti provenienti. Di questi, 20 hanno concluso i 30,4 chilometri previsti, alla media finale di 34,2 km/h e con un tempo totale di 53 minuti e 20 secondi. Il successo è andato a Giuliano Martino della S.C. Torrile Parma, che ha tagliato il traguardo con uno sprint deciso, senza lasciare spazio agli avversari. Alle sue spalle, con lo stesso tempo, si è classificato Mattia Di Domenico del Quiliano Bike Speed Wheel, che ha conquistato la maglia di campione regionale. Terzo posto, sempre con lo stesso tempo, per Leonardo Pucci dell’A.S.D. Team Stradella.

