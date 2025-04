Lapadula si sblocca: “Il gol come ossigeno. E il fante delle Ande mi piace”

È raggiante in conferenza stampa Gianluca Lapadula, che finalmente si è sbloccato con la maglia dello Spezia. Una doppietta che regala la vittoria allo Spezia, firmata proprio dal Fante delle Ande, come chiamato dallo speaker del Picco: “È un bel soprannome”, sorride in conferenza stampa. “Era importante tornare a vincere, abbiamo sempre fatto la prestazione nell’ultimo periodo, anche senza i risultati. Sono contentissimo per la squadra e per il gol, che era importante”.

Un gol cercato, e che quasi era diventato un’ossessione per la punta, ora più libera anche a livello mentale: “A livello di prestazione e a livello fisico stavo bene, dovevo solo trovare il gol. Non conosco altra maniera di andare avanti se non con il lavoro, l’ho detto dopo Cesena e così è. Più volte in carriera non ho segnato, mi era successo anche a Pescara dopo le prime sette partite. Mi auguro di continuare su questa linea a livello di prestazioni, poi ovviamente il gol è ossigeno. Oggi sono molto contento per la squadra, in settimana si lavora molto bene con grande voglia ed era giusto trovare un risultato positivo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com