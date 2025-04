L’inferno sul Duilio: cinque morti, venti feriti e una strage evitata

Mercoledì 8 aprile 1925, cento anni fa quasi esatti.

In mare si spara ma la gente non fa caso al rumore. In rada c’è la flotta al comando del Vice Ammiraglio Alfredo Acton. Si esercitano con il tiro, prove che la stampa chiama allenamenti.

Poi, all’improvviso, un rombo più che potente, inusuale che lo scirocco porta in città amplificandolo, genera non poca apprensione. I vetri delle finestre tentennano, i muri delle abitazioni sussultano tanto è il boato e l’onda d’urto prodotta. Gli occhi di tutto corrono al mare, scuro come l’inferno. Cielo plumbeo, onde nere, scenario da tregenda con una nuvola buia che s’erge minacciosa da una nave.

È il Duilio, dice chi ha la vista buona e l’angoscia cala in chi sente. Il Duilio è un orgoglio della flotta: potente veloce maestosa.

Che cos’era successo? È subito ressa davanti alla porta principale dell’Arsenale. La gente vuole sapere. I familiari per i loro cari imbarcati e tutti per la sorte della nave vanto della Marina tricolore. Poi la verità.

Si allenavano con il 305 quando, quasi al termine dell’esercitazione s’era verificato l’abbruciamento di una carica. Piena di balistite era deflagrata causando cinque morti e una ventina di feriti.

