LNI Savona, due medaglie d’oro per Michele Loffredo alla prima regata regionale

Savona. Buon avvio della stagione agonistica di canottaggio per i portacolori della Lega Navale di Savona che alla prima regata regionale, nel bacino remiero di Genova Pra’, hanno conquistato due medaglie d’oro, una di bronzo e due quarti posti, anche in equipaggi misti con la Canottieri Sanremo con cui prosegue la collaborazione per ampliare le esperienze dei rispettivi atleti, con risultati tanto più rilevanti vista la partecipazione di Società toscane e lombarde dato che la regata valeva anche per le classifiche nazionali della Coppa D’Aloja e del trofeo Montù.

La squadra savonese era composta da Michele Loffredo, Giulio Boatini, Michelangelo Malinconico e Paola Maria Carlotta Malinconico, che hanno dato il meglio tenendo testa ad avversari più forti.

