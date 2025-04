Quartiere Umbertino, mentre arrestano un pusher ne notano un secondo all’opera

Doppio arresto ieri sera nel Quartiere Umbertino da parte degli uomini e delle donne della Polizia Locale. Due presunti spacciatori sono stati fermati, entrambi in flagranza di reato, mentre cedevano sostanze stupefacenti ad altrettanti clienti, a loro volta segnalati alla Prefettura come assuntori.

Gli agenti stavano monitorando la zona compresa tra Piazza Brin, Via Milano e Corso Cavour in un’operazione coordinata dal comandante Francesco Bertoneri quando hanno notato un uomo già noto come consumatore di droga. Seguito discretamente da una pattuglia in borghese, è stato visto ricevere un pacchettino, risultato poi contenere cocaina, da un 52enne.

