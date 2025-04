Rapallo: comitive di escursionisti sulla Rotta dei sentieri tigullini

Sempre più spesso si incrociano a Rapallo comitive di escursionisti che, zaino in spalla e borraccia in cintura, dopo avere visitato il lungomare per ammirarne la bellezza, si inerpicano in collina per percorrere i sentieri che conducono al passo della Spinarola, a Montallegro, Monte Telegrafo. L’architetto Gabriella Rotta negli ultimi anni ha dedicato molto tempo, sottraendolo alla sua poliedrica attività, alla valorizzazione dei sentieri rapallesi. La presenza degli escursionisti (foto scattate oggi) ne sono probabilmente una positiva conseguenza.

