Resistenza, celebrata l’81esima commemorazione dei Martiri della Benedicta

Genova. Nella giornata di oggi, presso il Sacrario della Benedicta, si è tenuta la cerimonia ufficiale di commemorazione dell’81° Anniversario dell’eccidio, uno degli episodi più drammatici della Resistenza italiana, in cui oltre 150 giovani partigiani furono trucidati dalle truppe nazifasciste tra il 5 e l’8 aprile 1944.

Altri furono deportati al lager di Mauthausen, da cui non fecero ritorno. Presente, in rappresentanza della Regione Liguria, il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna. Il Comune era rappresentato dal presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba. Alla Benedicta anche la vicecapogruppo del Pd in Regione Katia Piccardo.

