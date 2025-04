Ribaltamento a Sestri, centrodestra all’attacco di Ceraudo. “Lui contrario”, la replica: “Falso, contesto la gestione dei cantieri”

Genova. E’ stato il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi a dare il via alle danze, facendo strisciare, in un comunicato stampa apparentemente “di servizio” il messaggio diretto agli avversari. Impegnato oggi in un incontro con la comunità del Bangladesh, comunità che è fortemente rappresentata tra i lavoratori dei cantieri navali a Sestri Ponente, ha approfittato per lanciare una frecciata al centrosinistra.

“Il cantiere di Sestri Ponente sta crescendo e le proiezioni sui futuri fabbisogni occupazionali ci impongono una riflessione profonda con azioni finalizzate all’integrazione vera, certamente la soluzione non è quella di un candidato al municipio Medio Ponente che vorrebbe chiudere il primo cantiere navale del Mediterraneo”, ha dichiarato Piciocchi, riferendosi alla candidatura a presidente di municipio di Fabio Ceraudo, Movimento 5 Stelle.

