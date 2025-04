Sampdoria, niente conferenza post partita: Semplici a colloquio col club, esonero vicino

Bocche cucite in casa Sampdoria dopo la disfatta contro lo Spezia. Un punteggio finale, il 2 a 0, che non racconta a pieno il vuoto di gioco e di personalità dei blucerchiati. Non una novità, vista la sconcertante prestazione contro il Frosinone e le prove a poche luci e tante ombre pre sosta.

Nessuno si è presentato in conferenza stampa al Picco nel post partita. Fino a pochi minuti fa la squadra era in attesa di partire alla volta di Genova ma con Semplici ancora a colloquio col club nella pancia dello stadio. Potrebbe dunque finire oggi l’avventura, o meglio dire disavventura, del tecnico toscano con i colori blucerchiati.

