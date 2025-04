Scivolone New Bragno! Sconfitta contro il San Cipriano che complica la salvezza diretta, Ferraro: “Nel momento decisivo sbagliamo partita”

Bragno. Dopo due pareggi dall’ultima vittoria in campionato contro il Ventimiglia, il New Bragno di Flavio Ferraro torna a perdere. Il delicato scontro per la salvezza diretta contro il San Cipriano, le reti di Urso ad inizio primo tempo e di Vulpes all’ultimo respiro che di fatto chiudono la partita, portano tre punti importantissimi alla squadra di Tovani e li tolgono ai biancoverdi.

Un duro colpo per la formazione valbormidese, che a due gare dalla chiusura del campionato dovrà cercare di vincere entrambe le partite per riuscire a salvarsi direttamente. Nelle ultime due gare li aspettano Pontelungo in trasferta e Argentina Arma in casa. L’ipoteca sulla salvezza potrebbe arrivare anche domenica prossima, ma servirebbero una serie di risultati per avere la matematica: New Bragno vince e San Cipriano perde o pareggia, New Bragno pareggia e San Cipriano perde.

» leggi tutto su www.ivg.it