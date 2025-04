Serie D, Cairese. Solari esulta con la sua maglia da giocatore: “La risposta che mi aspettavo, a volte serve farsi mandare a fanculo”

La Cairese vince lo scontro diretto contro la Vogherese 1 a 0 grazie al goal di Biancheri nel primo tempo. Si tratta del primo successo dell’era Solari. Tre punti pesantissimi che consentono ai gialloblù di sperare ancora nella salvezza diretta. Una prestazione convincente per tutto l’arco della partita in risposta alla delusione della settimana scorsa contro il Gozzano. La Cairese si era fatta rimontare perdendo 2 a 1 regalando le due reti avversari. Solari, arrabbiato in conferenza stampa, aveva stuzzicato i giocatori con un’allusione forte sulle “categorie” di competenza. Oggi una scaramanzia particolare visto che Solari ha guidato la squadra indossando la sua maglia numero 8 di quando giocava. Settimana prossima sarà riposo visto che i gialloblù avrebbero dovuto giocare contro l’Albenga. Nel giovedì prima di Pasqua, invece, altro scontro diretto al Cesare Brin, contro l’Imperia.

Così l’allenatore in conferenza stampa: “Oggi era una partita difficile contro una squadra in forma e noi venivamo dalla brutta sconfitta di domenica scorsa. Non era facile a livello psicologico. I ragazzi hanno dimostrato di avere cuore e attaccamento. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo segnato e sfiorato più volte il raddoppio. Anche nella ripresa abbiamo avuto una palla per chiuderla. Ora in classifica siamo tutti lì”.

