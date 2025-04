Non è passata inosservata la presenza di Giorgio Roselli sulle tribune del Chittolina. L’esperto allenatore ha guardato la partita tra Vado e Saluzzo insieme al presidente Franco Tarabotto.

Non può arrivare ancora l’ufficialità ma la presenza di oggi al campo insieme al suo esonero da una Lavagnese che stava facendo bene sono due indizi che più chiari non si può su chi sarà l’allenatore con cui il Vado proverà nuovamente a conquistare la Serie C.

