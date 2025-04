Taddei: “Da un anno e mezzo che i ragazzi spingono. Questa squadra è amata e ne siamo contenti”

È sorridente Riccardo Taddei, il vice di Luca D’Angelo, che parla in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto un primo tempo non sulla linea delle nostre prestazioni solite. Avevamo un po’ di timore, eravamo un po’ bloccati dal peso della partita, dopo la sconfitta immeritata contro il Brescia. Nel secondo tempo ci siamo liberati, abbiamo visto la squadra arrembante che da inizio campionato sta facendo queste prestazioni. Sul risultato non penso ci siano ombre. Siamo stati bravi nella ripresa a far notare le difficoltà della Sampdoria, che è una squadra forte e organizzata”.

Grande prestazione di tutta la squadra, ma l’ingresso di Salvatore Esposito ha cambiato il volto dello Spezia: “L’importanza di Salvatore la conosciamo, siamo stati bravi l’anno scorso a ritagliargli questo spazio all’interno dello Spezia, all’interno del gruppo squadra e della gente, che appena lo ha rivisto in campo si è acceso. A sette partite dalla fine è normale che per me sia così importante”. Bene anche Nicolò Bertola, nel (quasi) inedito ruolo di centrocampista: “Come Salvatore, sa che è un giocatore fondamentale della squadra. Sa quello che pensiamo di lui come staff e come mister. Ha qualità sopra la media, può fare tanti ruoli. Ha fatto una bella partita, da un po’ pensavamo di metterlo lì ma avendo centrocampisti molto validi non si era presentata l’opportunità. Eravamo un po’ corti e lo abbiamo proposto, sia felici abbia confermato le nostre sensazioni”.

