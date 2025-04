Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare): “Ecco la nostra proposta per periferie e sociale”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Toscano, candidato sindaco di Democrazia Sovrana e Popolare alle comunali di Genova.

“L’analisi pubblicata su La Repubblica fotografa una realtà che non può più essere ignorata: Genova vive una frattura profonda tra centro e periferie, figlia di un modello di sviluppo che ha tradito le sue promesse. Il cosiddetto policentrismo ha alimentato disuguaglianze territoriali, desertificazione industriale e degrado urbano, specialmente nelle aree storicamente operaie del ponente e della Val Polcevera. È tempo di cambiare rotta’



Ecco la proposta di Democrazia Sovrana Popolare, fondata su tre assi strategici:

1. Sovranità territoriale e partecipazione popolare

Non esiste rigenerazione urbana senza il coinvolgimento diretto dei cittadini. Le periferie non devono più subire decisioni calate dall’alto. Proponiamo la creazione di assemblee popolari di quartiere, dotate di poteri consultivi vincolanti su temi come la gestione dei trasporti, la localizzazione dei servizi, la sicurezza urbana, la cultura e il verde pubblico.

La città dev’essere governata con processi democratici dal basso, che valorizzino le specificità di ogni territorio. Restituiremo ai genovesi il controllo sulle scelte che li riguardano, per ricostruire una vera cittadinanza attiva.

