Accordo tra Fincantieri e Carnival per due nuove navi da crociera per Aida Cruises

Genova. Fincantieri e Carnival Corporation & plc hanno firmato un accordo per la progettazione e costruzione di due nuove navi da crociera destinate ad AIDA Cruises, la compagnia leader nel mercato crocieristico di lingua tedesca. Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come molto importante[1].

Per la prima volta Fincantieri realizzerà navi da crociera per AIDA Cruises, rafforzando così la propria partnership strategica con Carnival Corporation. Le due navi saranno consegnate rispettivamente all’inizio del 2030 e alla fine del 2031. Ogni unità sarà dotata di circa 2.100 cabine passeggeri e sarà equipaggiata con motori multi-carburante, in grado di operare a GNL, biodiesel e carburanti sostenibili di nuova generazione, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.

» leggi tutto su www.genova24.it