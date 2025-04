Anche a Sarzana libri e materiale scolastico tornano in riclo con Giraskuola

Una start-up innovativa che porta il vecchio mercatino dei libri scolastici su web approda a Sarzana. Si chiama Giraskuola la piattaforma che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare, prestare, regalare libri di testo usati e materiale scolastico riferito sia alla scuola primaria, secondaria di primo grado, superiori nonché per la formazione universitaria.

Un “servizio” del tutto nuovo per la nostra città, offerto gratuitamente alle famiglie dal Comune di Sarzana che – come da determinazione n. 266 a firma del dirigente Federico Pierucci- ha acquistato l’accesso alla piattaforma per i prossimi due anni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com