Casarza: operaio cade da ponteggio, è grave; con Drago al San Martino

Nel pomeriggio in via Podestà a Casarza Ligure si è registrato un gravissimo infortunio sul lavoro. Un operaio extracomunitario di 45 anni sarebbe caduto da un ponteggio su cui lavorava, provocandosi gravi lesioni. Sul posto il medico del 118 e la squadra di Emergency, nuova pubblica assistenza di Casarza, e l’ambulanza “India” con l’infermiere. Dall’aeroporto Colombo di Genova si è alzato in volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che, assistito a terra dalla squadra di Chiavari, ha preso in consegna l’operaio, nel frattempo sedato e intubato, e lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul luogo dell’infortunio i carabinieri e i tecnici dell’Asl-4 specializzati in infortuni. Sono stati ascoltati i colleghi dell’infortunato. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

