Con una nota ufficiale la Sampdoria ha annunciato di aver “interrotto i rapporti professionali con il responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e con il suo collaboratore Giuseppe Colucci”. La società “li ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della stagione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”. Il club, terzultimo in Serie B dopo la sconfitta di ieri al Picco contro lo Spezia, rende noto “di aver sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Leonardo Semplici. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Andrea Consumi, Alessio Aliboni, Rossano Casoni e Yuri Fabbrizzi – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”. Per quanto riguarda la panchina il nome più probabile è quelli di Evani che diventerebbe il quarto allenatore stagionale dei blucerchiati, il suo vice dovrebbe essere Attilio Lombardo, ex allenatore aquilotto per un breve periodo.

L’articolo Dopo la sconfitta al Picco in casa Sampdoria saltano Accardi e Semplici proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com