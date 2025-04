Albisola Superiore. Missione compiuta per i Guelfi Firenze che con esperienza e buone chiamate sempre “no huddle” in offense (queste chiamate le faceva un certo Payton Manning in NFL), vincono 49-7 contro i neopromossi Pirates 1984 e mantengono saldamente la vetta del girone B con un immacolato 7-0.

Si punta alla “perfect season” per i toscani e dopo la prestazione maiuscola delle sue stelle non ci pare avranno grossi problemi a finire la regular season imbattuti.

