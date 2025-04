Genoa, tribunale di Genova respinge ricorso cautelare sull’aumento di capitale

Genova. Il tribunale di Genova ha respinto il ricorso cautelare di Acm Delegates (unità di A-Cap) contro l’aumento di capitale del Genoa del 14 dicembre 2024.

Nella nota ufficiale pubblicata in serata dalla società rossoblù si evidenzia come il tribunale di Genova ha respinto, ritenendole inammissibili e infondate, le richieste cautelari di Acm Delegate llc con riferimento all’esecuzione e agli effetti della delibera dell’assemblea dei soci tenutasi in data 14 dicembre 2024 e avente a oggetto l’aumento del capitale sociale di oltre 45 milioni.

