La Giornata del mare continua a crescere: quasi 50 laboratori sono pronti ad accogliere 2.500 studenti

Dal 2017 a oggi la Giornata del mare non ha smesso di crescere in riva al Golfo dei poeti. E anche l’edizione 2025 non è da meno, alzando ulteriormente l’asticella rispetto al già riuscitissimo appuntamento dello scorso anno.

Cresce il numero degli enti e delle associazioni presenti, giunto a 63, così come quello dei laboratori proposti agli studenti delle scuole della provincia, tutti, ovviamente, a tema marittimo e tutti improntati per offrire agli uomini e alle donne di domani una conoscenza a 360 gradi dell’ecosistema mare, non solo sotto il profilo ambientale e della tutela che merita, ma anche dal punto di vista lavorativo ed economico.

Quest’anno le occasioni di sperimentare con mano le attività proposte da associazioni ed enti saranno infatti ben 47 e le iscrizioni delle scolaresche, a due giorni dalla chiusura dei termini per le adesioni, sono già 2.500, superando di slancio le duemila del 2024.

