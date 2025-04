Levanto: inaugurazione nuovi spazi di Podere Lovara a Punta Mesco

Dal Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai)

Marco Magnifico, Presidente FAI–Fondo per l’Ambiente Italiano e Lorenzo Viviani, Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, saranno presenti all’inaugurazione e apertura al pubblico dei nuovi spazi di Podere Lovara: martedì 15 aprile alle ore 12 a Punta Mesco, Levanto

Il podere è raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre in località Mesco, con una percorrenza di circa un’ora e un primo tratto più roccioso e in salita. Per questo motivo si raccomandano scarpe sportive e abbigliamento comodo. La partenza è prevista dal parcheggio dietro la Stazione di Levanto, in via Nostra Signora della Guardia, con un servizio navetta che svolgerà il transfer verso l’imbocco del sentiero dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Lo stesso servizio è previsto per il rientro verso la stazione, con una prima partenza alle ore 15.00.

