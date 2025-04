Nominati i nuovi liquidatori di Marinella Spa

Il Tribunale di Genova ha disposto la revoca dei liquidatori Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli dalla gestione di Marinella S.p.A. nominando in loro sostituzione un nuovo organo collegiale composto da Andrea Borziani, Giuseppe Balza e Chiara Dogliani. Il provvedimento, emanato lo scorso 2 aprile, è arrivato a seguito di un ricorso presentato dai sindaci della società, che hanno denunciato gravi irregolarità nella gestione.

Tra le criticità rilevate dalla sezione del Tribunale figurano il mancato deposito dei bilanci di liquidazione 2022 e 2023, l’assenza di un piano di liquidazione aggiornato, l’ostacolo all’operato del collegio sindacale e un duraturo conflitto tra i due liquidatori che ha paralizzato ogni decisione. “Rilevanti perplessità” sono emerse anche in merito ad incarichi conferiti e ritenuti poco trasparenti o non condivisi.

La società di revisione Ernst & Young ha evidenziato l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, confermando lo stallo gestionale. Il nuovo organo liquidatorio disporrà di poteri anche in sostituzione dell’assemblea dei soci, per sbloccare una situazione ferma dal 2017. Cacciatori è stato condannato al rimborso delle spese legali sostenute dai ricorrenti e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.

