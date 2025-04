Podismo, si avvicina l’appuntamento con la 50ª edizione della Coppa 25 Aprile

Savona. La storica manifestazione sportiva Coppa 25 Aprile, giunta alla sua 50ª edizione, ed organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile di Savona, si terrà venerdì 25 aprile 2025.

La gara consiste in un circuito podistico cittadino, di 10,8 km su due giri, che ripercorre le vie di Villapiana, Lavagnola e Savona, con partenza e arrivo davanti alla sede sociale della Società di Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile, in Via Verdi 14r a Savona e vede la collaborazione di A.N.P.I. Villapiana ed il patrocinio del Comune di Savona e della Provincia di Savona.

