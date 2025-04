“Oggi ho avuto l’incontro con la consigliera Gina Gabriella Crovara presso la nostra sede ed abbiamo fatto il punto della situazione politica generale dalle regionali alle ultime elezioni provinciali. In base alla coesistenza del nostro gruppo con Vince Liguria La Spezia nel consiglio comunale del Comune della Spezia, abbiamo fatto una verifica sul lavoro svolto”. Inizia così la nota di Francesco Ponzanelli, che prosegue: “Con rammarico abbiamo constatato una mancanza di sinergia e di progetto comune per la città, per la Provincia e il suo futuro. Il nostro impegno quando c’è stato chiesto di creare il gruppo consiliare Vince Liguria La Spezia/Udc si prefiggeva attraverso una collaborazione leale e trasparente, così non è stato. Anche attraverso i lavori degli ultimi consigli comunali siamo stati oggetto di boicottaggi sia nella formulazione che nella presentazione di diversi importanti argomenti che riguardavano le problematiche dei cittadini. Pertanto, la consigliera Gina Gabriella Crovara ha convenuto la sua fuoriuscita dal gruppo sopra citato e dalla maggioranza.

L’articolo Ponzanelli: “Crovara esce dal gruppo Vince Liguria La Spezia/Udc e dalla maggioranza” proviene da Città della Spezia.

