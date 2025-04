Pro Loco Due Castelli nel registro nazionale: “Siamo antidoto all’overtourism delle Cinque Terre”

Ufficialmente annunciata l’affiliazione della Proloco Due Castelli all’Ente nazionale Pro Loco italiane (EPLI), presente in 15 regioni d’Italia dal 2002. Questo evento ha visto la partecipazione del presidente regionale Giorgio Antognoli e del segretario Adriano Orlandi, la sindaca di Calice Federica Pecunia, la vicesindaca Barbara Pavarelli ex presidente del vecchio direttivo, Annalisa Inama attuale presidente della proloco Due Castelli di Calice al Cornoviglio. Erano presenti alla manifestazione i consiglieri Ilenia Mauramati e Marco Angeletti. Tra i presenti la partecipazione della costituente Proloco di Bastremoli e i rappresentanti della Carnea Follo.

La Val di Vara dimostra ancora una volta la volontà di impegnarsi e mettersi in gioco nella valorizzazione del proprio territorio e in tal senso l’affiliazione rappresenta una significativa opportunità per promuovere e ottimizzare un’area ricca di storia, cultura e paesaggi che mira a portare beneficio non solo alle amministrazioni locali ma anche agli abitanti delle zone interessate.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com