Rapallo: Pasqua e l’uovo gigante del Circolo pescatori; lunedì Concerto bandistico

Come è tradizione domenica 20 aprile, giorno in cui la chiesa cattolica celebra la Pasqua, sarà il “Circolo pescatori dilettanti rapallesi” a farsi carico nella mattinata , al chiosco della Musica, dell’iniziativa che vede la rottura di un uovo di cioccolata gigante e la distribuzione ai bambini. Il giorno successivo, Festa dell’Angelo o “pasquetta”, alle ore 11 tradizionale concerto del Corpo bandistico Città di Rapallo. In una determina lunga otto pagine, si capisce che il Comune mette a disposizione per le giornate pasquali 3.500 euro.

