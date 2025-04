Salis lancia la corsa dei presidenti di municipio: “Buon momento per scendere in campo, ma il lavoro inizia il 27 maggio”

Genova. “Questo è un ottimo momento per scendere in campo, ma il nostro lavoro inizia dal 27 maggio in poi, per far tornare i genovesi e le genovesi di ogni municipio al centro del nostro programma”. Ha scelto un discorso motivazionale Silvia Salis, candidata sindaca di un campo diventato ormai larghissimo, per rivolgersi ai nove candidati a presidente di municipio selezionati dopo settimane di trattative.

Comunali, i candidati a presidente di municipio del centrosinistra

» leggi tutto su www.genova24.it