Savona laboratorio politico: tra “audience” e “performance”

Le elezioni amministrative svoltesi a Savona nell’ottobre 2021 diedero un risultato che pose la Città in una dimensione di tale interesse politico a livello nazionale da far parlare (anche a sproposito) di “modello Savona”: infatti era risultato eletto un sindaco, Marco Russo, capace di presentare e far vincere un progetto elaborato da soggetti intellettuali e di rappresentanza sociale che si erano aggregati in autonomia dalle forze politiche, ricevendone il consenso in una seconda battuta (quasi per accettazione).

In quel frangente era emersa la forza di candidato sindaco e progetto assieme di realizzare il massimo di unità delle forze progressiste, democratiche costituzionali, sconfiggendo nettamente la destra arrivata alla competizione come maggioranza uscente (senza ricandidare il sindaco in carica).

