Serie D, la Cairese torna in corsa per la salvezza diretta. Boveri “Non siamo mai morti”. Lazzaretti: “Venderemo cara la pelle per salvarci”

Cairo Montenotte. Sono tornati i tre punti per la Cairese: dopo nove partite a secco di vittorie, la squadra di Solari batte 1-0 la Vogherese e si rimette in gioco per la corsa alla salvezza diretta. Un risultato fondamentale accolto con entusiasmo e carica dall’ambiente valbormidese a seguito di una prestazione particolarmente matura e ordinata. Una prova benaugurante che ha bisogno di continuità per arrivare all’obiettivo finale.

“Aspettavamo questi tre punti da nove giornate. Sono fondamentali e siamo felici, ma sappiamo che la partita contro l’Imperia tra due giovedì sarà altrettanto fondamentale – ha dichiarato Emanuele Boveri -. Come linea difensiva, ma parlando poi come squadra squadra, stiamo facendo bene da tanto. Nelle ultime partite certi episodi ci hanno condannato, ma secondo me ho già lavorato molto bene in altre gare”.

» leggi tutto su www.ivg.it