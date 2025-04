Una trentina di volontari sulla spiaggia di Marinella raccolgono quindici chili di plastica

Si è concluso con successo il terzo appuntamento primaverile dei BIOBlitz di Monitoraggio Costiero, un’iniziativa che rappresenta un esempio virtuoso di ricerca partecipata (citizen science) realizzata sul territorio spezzino. Sabato 5 aprile, la spiaggia di Marinella di Sarzana ha accolto l’evento scientifico, promosso dal programma di ricerca e Citizen Science del progetto Percorsi nel Blu-EU Blue School dell’ISA 2 della Spezia-Porto Venere, dal 2022 istituto membro della Rete Europea delle Blue Schools, coordinata dalla Commissione Europea e sostenuta dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (IOCUNESCO).

All’iniziativa ha partecipato un gruppo di circa 30 volontari, tra cui studenti del PCTO (alternanza scuola-lavoro) del Liceo delle Scienze Umane “Mazzini”, alunni e famiglie della Scuola Primaria “Nello Olivieri” dell’ISA2, nonché operatori e persone con disabilità della Residenza Sanitaria “Scuola Pagani” e della “Casa di Eugenio” di Podenzana, entrambe gestite dalla Cooperativa Sociale Coopselios. Un evento scientifico inclusivo che ha unito persone di tutte le età, tutte impegnate a contribuire, nel rispetto delle proprie capacità e abilità, alla salvaguardia dell’ambiente costiero. Dopo la raccolta dei dati sugli organismi marini spiaggiati e sul marine litter, i partecipanti hanno preso parte alla pulizia della spiaggia, che ha portato alla rimozione di 15 chilogrammi di plastica nell’area monitorata, dimostrando concretamente l’impatto positivo che iniziative come questa possono avere sull’ambiente costiero. Questo approccio metodologico partecipativo, infatti, non solo facilita la raccolta di dati utili per il monitoraggio scientifico, ma promuove anche una maggiore consapevolezza ecologica e una cultura della sostenibilità. La giornata si è conclusa con un momento di confronto per rielaborare le osservazioni registrate. Questa fase ha consentito di validare i dati raccolti con il supporto dei Biologi del progetto, che hanno risposto alle domande e alle curiosità dei partecipanti. L’uso di lenti di ingrandimento ha poi permesso un’osservazione ravvicinata dei campioni raccolti, approfondendo le caratteristiche biologiche ed ecologiche degli organismi marini.

