Under 19 maschile, Pallavolo Carcare seconda in Liguria

Savona. C’è soddisfazione in casa Pallavolo Carcare per la conquista, da parte della formazione maschile di Under 19, composta da elementi provenienti dal VBC Savona, del secondo posto regionale.

“È un risultato che ci sta e che accettiamo – commenta il presidente Michele Lorenzo -. I nostri ragazzi sono giunti alla finalissima dopo aver sconfitto il Val di Magra, una gara molto sentita perché pregiudicava, appunto, il passaggio alla fase finale, per poi cedere al gigante Colombo di Genova al quale va riconosciuta la meritata vittoria”.

» leggi tutto su www.ivg.it