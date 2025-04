A Finale Ligure due Via Crucis con gli scout e la parrocchia di Varigotti

Finale Ligure. Venerdì 11 aprile alle ore 21 nella Chiesa San Francesco dei Frati Minori Cappuccini, in via Domenico Brunenghi, si terrà la Via Crucis meditata “La Via della Croce”. Sarà una serata di riflessione sul significato della Passione e Morte di Cristo ai giorni nostri. L’evento è organizzato dal MASCI Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani e dalla Comunità Don Botta.

Invece Venerdì Santo 18 aprile dalle ore 21 la Parrocchia San Lorenzo Martire in Varigotti, in collaborazione con l’Associazione Amici di San Lorenzo, di cui quest’anno ricorre il 30esimo anniversario di fondazione, invita alla tradizionale Via Crucis sul percorso che conduce all’antica Chiesa medievale San Lorenzo. Si partirà dall’inizio del Sentiero del Pellegrino, a fine Strada Vecchia.

