Al via lo studio di fattibilità per realizzare nuovi parcheggi a Fossitermi e Pegazzano

Altre novità in vista, per quel che riguarda i temi della sosta, per i residenti di Fossitermi e Pegazzano. Il Comune della Spezia ha infatti approvato una determina che prevede l’affidamento di uno studio di fattibilità per la creazione di nuovi parcheggi nei due quartieri della zona nord occidentale della città.

Ieri l’amministrazione ha incaricato l’architetto Claudio Ciocconi di redigere uno studio di fattibilità per due nuove aree di sosta in quartieri periferici in cui il tema della sosta è particolarmente sentito: Fossitermi, dove il numero dei residenti è sproporzionato rispetto agli stalli disponibili, e a Pegazzano, dove i problemi maggiori si riscontrano in concomitanza con le partite casalinghe dello Spezia, quando i cartelli di divieto di sosta impongono ai residenti di sgomberare tratti di Via XV giugno e di Via Baracchini.

L’obiettivo dichiarato da Palazzo civico è quello di rispondere al crescente fabbisogno di stalli, in particolare a Fossitermi, dove la carenza di parcheggi è ormai cronica e dove è stato deciso di avviare in forma sperimentale l’istituzione di aree di sosta riservate ai residenti e aree a pagamento.

Lo studio – commissionato per un importo complessivo di 3.489 euro – riguarderà diverse aree potenzialmente idonee, che per Fossitermi saranno Piazzale Emanuele Ferro, Via Pietro Mascagni, Via Puccini, Via Rossini e Via Monteverdi. Il progetto dovrà includere tavole grafiche, rilievi preliminari, una relazione comparativa rispetto al piano della sosta attualmente in fase di aggiornamento e un calcolo sommario della spesa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com