Atc Mobilità e parcheggi si sposta in Via La Marmora

A partire da lunedì 14 aprile, la società Atc Mobilità e parcheggi sarà operativa nella nuova sede di Via La Marmora, unendosi agli uffici di Spezia Risorse già attivi da qualche mese. In una nota del Comune della Spezia si legge: “Questo trasferimento rappresenta un passo significativo verso un miglior servizio per i cittadini. Si informa che per consentire il trasloco, gli uffici di via Saffi non saranno operativi venerdì 11 e sabato 12 aprile. Da lunedì 14 aprile, il front-office di Atc Mobilità e parcheggi sarà situato al piano terra della nuova sede e gli orari di apertura al pubblico saranno: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16. Il sabato gli uffici saranno aperti dalle ore 9 alle ore 12”.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il trasferimento di Atc Mobilità e parcheggi nella nuova sede di via La Marmora, che dal 27 gennaio ospita gli uffici anche di Spezia Risorse, completa un progetto di riqualificazione urbana e ottimizzazione dei servizi comunali. L’Amministrazione, in sinergia con le due società partecipate, ha lavorato per consentire il recupero dell’immobile, ex sede della Polizia Locale della Spezia, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento unico ed efficiente a cui i cittadini possono rivolgersi, restituendo alla città un luogo completamente rinnovato. Oggi il Quartiere Umbertino si arricchisce di un edificio moderno, decoroso, efficiente, che offre spazi più adeguati sia per l’accoglienza dei cittadini sia per il lavoro del personale, la cui presenza sarà un nuovo punto di riferimento per tutti”.

La nota del Comune prosegue: “La nuova sede di Via La Marmora è stata oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria, che hanno portato a una riqualificazione completa dell’edificio. Tra le migliorie apportate c’è un miglioramento energetico con l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico con luci automatiche, comfort degli utenti e dei dipendenti: Rinnovo degli arredi, creazione di spazi ergonomici, aree luminose,sistemi fonoassorbenti e una moderna sala d’attesa. E’ stata posata una nuova pavimentazione e aggiornamento dell’ascensore. Grazie a questi lavori, l’edificio di Via La Marmora rappresenta oggi un simbolo di rinascita urbana e sviluppo tecnologico. La concentrazione di funzioni collegate in un’unica sede consentirà ai cittadini di espletare le pratiche in modo più semplice e veloce, offrendo un unico punto di riferimento per l’accesso ai servizi comunali”.

