Boissano Spring: vento, pioggia e presenze record con notevoli risultati

Boissano. Parte malissimo questa edizione di “Boissano Spring”… Un afflusso record con 1.500 atleti gara. Si parte con la sessione di gare/gioco riservata ai giovanissimi della categoria esordienti ed i quasi cento bimbi si cimentano nelle tre prove previste e riescono a concludere positivamente le proprie attività.

Poi però il meteo si evolve ed è decisamente inclemente: forte vento da nord e pioggia, l’impossibilità di effettuare le gare di lancio del martello uomini e donne e la necessità di annullare anche il salto con l’asta femminile.

Previsioni a peggiorare e incertezza manifesta se proseguire nonostante tutto o (ma come si fa con il campo praticamente invaso da atleti e tecnici???) tirare giù la serranda e dare appuntamento a giorni migliori.

Ma si pensa positivo, la pioggia si arresta, il vento diminuisce … e allora via con tantissimi protagonisti che con entusiasmo di mettono in gioco e, in alcuni casi, riescono a concretizzare anche tempi e misure considerevoli.

