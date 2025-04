«Con stupore apprendiamo che il sindaco di Lerici ha revocato le deleghe da assessore ai Servizi sociali alla dott.ssa Alessandra Di Sibio. Poco credibili le giustificazioni addotte: costituire un nuovo assessorato allo Sport, perché “la Liguria è stata insignita come Regione Europea della Sport”, anche in considerazione che il neoassessore Carnasciali era già delegato alle attività sportive. Evidente premio ai fedelissimi e ‘segnale’ agli altri». Si apre così una nota diffusa da Emanuele Nebbia Colomba e Bernardo Ratti, consiglieri comunali di Siamo il Golfo dei poeti. «Speriamo che le motivazioni non siano queste, ma la revoca avviene una settimana dopo che l’assessore Di Sibio aveva votato in modo difforme dalla maggioranza, a favore della mozione presentata dalle opposizioni sulla scritta fascista della Serra e non partecipato alle votazioni sul bilancio», affermano ancora Nebbia Colomba e Ratti.

«Con un tratto di penna è stato cancellato e inglobato l’assessorato alle Politiche sociali, che dovrebbero invece essere la priorità in un momento difficile come questo, in un paese anziano e con sempre più giovani che vengono ‘espulsi’ dal comune per il caro affitti. Come gruppo consiliare non riusciamo ad abituarci a questi metodi, poco democratici, che perdurano da ormai dieci anni e che continuiamo a segnalare», concludono i due esponenti dell’opposizione consiliare.

L’articolo Cambio in giunta a Lerici, Siamo il Golfo dei poeti: “Premio ai fedelissimi e ‘segnale’ agli altri” proviene da Città della Spezia.

